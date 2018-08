Jads e Jadson se apresentam hoje no Festival do Sobá

A dupla sertaneja Jads e Jadson abre a 13ª edição do Festival do Sobá, nesta quinta-feira (9), na Feira Central de Campo Grande.

Antes da apresentação da dupla, haverão apresentações regionais e japonesas, a tradicional cerimônia do saquê, presença de autoridades locais e do Cônsul-Geral do Japão em São Paulo, Yasushi Noguchi.

As atividades relativas ao evento comearam no último domingo (5), mas a abertura oficial do evento acontece hoje. A programação segue até o próximo domingo (12).

Confira a programação:

09 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

19h

Encontro dos Prefeitos da Rota Turística Caminho dos Ipês

19h30

Abertura oficial do 13º Festival do Sobá

Presença de autoridades nacionais e internacionais

Grupo Flor do Quilombo – Município de Jaraguari

Apresentação cultural oficial do Festival do Sobá

Homenagem ao Cônsul Geral do Japão no Brasil

Cerimônia do Saquê desejando prosperidade

20h30

Cozinha Show – SENAC – Ravióli de Sobá

20h30

Show – JADS & JADSON – Entrada franca

10 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

19h

Cozinha Show SENAC – Macarrão de comitiva

Apresentação de Karaokê

19h30

Apresentação de Tai Chi Chuan

20h

Apresentação – Grupo Sakura – Associação Nipo Brasileira

Cozinha Show SAKURA – Koroke de salmão (croquete japonês de salmão)

20h30

Violeiros de Nova Alvorada do Sul

21h

Cozinha Show SAKURA – Carpaccio de salmão selado e Trouxinha de shimeji com molho tarê

11 DE AGOSTO – SÁBADO

12h

Almoço – Apresentação – Gerardo Ortiz com Harpa Paraguaia

19h30

Cozinha Show SENAC – Pintado do Mato

Andrézinho Sanfoneiro – Município de Rochedo

20h

Kadu Peixoto – Município de Corguinho

Luan da Gaita – Município de Corguinho

20h30

Cozinha Show SAKURA – Temakis: Salmão Grelhado, Croc e Spicy

21h30

Cozinha Show SAKURA – Sushis: Futomaki e Hot Roll

12 DE AGOSTO – DOMINGO

12h

Almoço – Apresentação Cultural

18h

Concurso de Cosplay

19h

Apresentação – Associação Okinawa de Campo Grande

Odori

Sanshin

Taiko

Wadaiko

19h30

Cozinha Show SAKURA – Salada de Harussame crocante

20h

Música vencedora do Festival da Juventude

20h30

Cozinha Show SAKURA – Shogayaki (carne com missô e gengibre)

Erick E Jhony – Município de Terenos

Fran Lopo – Município de Ribas do Rio Pardo

ATRAÇÕES DIÁRIAS:

Exposição e feira de Orquídeas

Exposição de Bonsai

Produtos da Parada Nerd

Exposição de carro oficial da Stock Car

Robô Gigante

SERVIÇO:

13º Festival do Sobá

Local: Feira Central de Campo Grande

Data: 09 a 12 de agosto de 2018

Abertura oficial: 09 de agosto, às 19h30

Show com Jads e Jadson: 09 de agosto, após abertura

ENTRADA GRATUITA