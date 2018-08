A competição contará com jurados gabaritados do carnaval de São Paulo

Campo Grande sediará o primeiro torneio de baterias universitárias do Mato Grosso do Sul, o evento reunirá, neste sábado (12), 12 baterias universitárias de diversas universidades do estado.

Em sua primeira edição, o Batukaria, vai reunir ritmistas, muitos deles que já compõe o quadro de integrantes de várias escolas de samba tradicionais de Campo Grande, e de todo do estado.

A competição contará com jurados gabaritados do carnaval de São Paulo, todos diretamente ligados as mais importantes escolas de samba paulistas:

- Rogério Figueira (Tiguês) – Diretor Geral de carnaval da Império de Casa Verde desde 2013, onde sagrou-se campeão do carnaval de São Paulo em 2016, está há mais 20 anos atuando no carnaval paulista e desde 2010 como jurado de baterias universitárias.

- Rodrigo Alves (Moleza) – Mestre de Baterias da Unidos de Vila Maria, também já foi mestre da Mancha Verde, também com uma bagagem de 20 anos de carnaval, acumula muita experiência entre as baterias universitárias.

- Robson Campos (Zoinho) – Começou a tocar aos 05 (cinco) anos, hoje com 40 anos é um dos mais conceituados, respeitados e talentosos mestre de baterias do Brasil. Atualmente é Mestre de Bateria da Império de Casa Verde.

A organização do torneio promete reunir não apenas o público universitário, mas também todos os amantes do carnaval e do samba.Além das baterias, o evento contará também com praça de alimentação e mais quatro atrações musicais: Grupo Sempre Tem, DJ Gabriel Zim, Mc Granfino e Dj Marckenzo.

Convites estão sendo vendidos nos pontos de vendas:

Barbearia A Banca (Rua Amazonas, nº. 1151)

Batata+ (Rua Montese, nº. 265)

DCE Uniderp (Matriz – Rua Ceará, nº. 333)

Serviço

Evento: Batukaria

Local: Chácara Estação

Data: 12 de agosto de 2017

Hora: Das 14h às 22h