A quarta edição do projeto seria realizado neste sábado, na praça Ari Coelho

A Prefeitura Municipal de Campo Grande cancelou a 4ª edição do Reviva Cultura, que seria realizada neste sábado (24), na Praça Ary Coelho, das 9 às 16 horas.

O cancelamento se deu em decorrência da previsão de fortes para amanhã. Em breve será anunciada uma nova data de realização do evento.

Reviva Cultura

O projeto trata-se de uma programação com diversas atrações culturais, gastronômicas e serviços municipais. O Reviva Cultura faz parte do Plano de Mitigação do Programa Reviva Campo Grande.

Realizado uma vez por mês, o evento é uma das formas para transformar a Rua 14 de Julho em um novo ponto de cultura e lazer, além de ter o objetivo de chamar público para as compras nas lojas da região.