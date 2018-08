A Expo MS Rural 2018 abre, nesta quinta-feira (23), a programação com exposições e shows de artistas regionais e nacionais, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Nesta quinta, os portões serão totalmente livres para o ingresso do público, que poderá assistir aos shows programados para a noite, além de visitar estandes com animais [bovinos, equinos e ovinos], desfrutar das opções de lazer, cultura e gastronomia, podendo também ter acesso aos pavilhões com diversas atrações.

As duplas sertanejas Alex & Ivan e Max Moura & Cristiano serão as primeiras a subirem ao palco do evento, considerado uma das maiores exposições agropecuárias de Mato Grosso do Sul.

Shows para todas as idades

23 de agosto - Alex & Yvan e Max Moura & Cristiano

24 de agosto - Luiz Henrique & Léo e Zé Neto & Cristiano

25 de agosto - Dj Analaga, João Gustavo & Murilo e Leo Santana

26 de agosto - Gustavo Mioto

31 de agosto - Israel & Rodolfo e Gusttavo Lima

1º de setembro - Chitãozinho & Xororó e Edson & Hudson

2 de setembro - Mundo Bita (atração infantil).