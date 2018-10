Saudosistas, interessados e os ainda apaixonados por videogame terão este fim de semana para aproveitar e reviver os campeonatos de games da década de 90, e ainda se divertir com free play com consoles retro no Shopping Bosque dos Ipês. O campeonato Arcade Challenge acontece nos dias 20 e 21 de outubro. O público poderá assistir as partidas em um telão no local do evento.

Neste sábado, 20 de outubro, os jogadores poderão se divertir e competir com um dos grandes games de luta, Tekken 7. E para aqueles que ainda não esqueceram o que acontece quando você usa um "meia lua e soco", no domingo 21 de outubro, o game é o Street Fighter V. Ambos os jogos serão disputados com o console PlayStation 4 (PS4) com joystick arcade, das 15h às 22h. Os três primeiros colocados ganharão vales das lojas Saraiva e Tube Surf.

O evento terá ainda um espaço free play com consoles retro para os participantes jogarem o videogame Nintendo 64 com o jogo 007 Goldeneye, Super Nintendo com Mario World e Mega Drive com o clássico Sonic. Os games ficarão disponíveis durante todo o evento.