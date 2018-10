A diversão para a população de Campo Grande está garantida nesse final de semana. A capital será palco de dois eventos que reúnem apresentações gratuitas de bandas e cantores regionais, na Praça Cuiabá e na Cidade do Natal.

A animação começa na sexta-feira (19) com a banda de reggae Canaroots e de pop-rock, Muchileiros, que se apresentam em mais uma edição do projeto “Som no Coreto”, na Praça Cuiabá. A apresentação começa às 19h e segue até às 22h.

E no domingo, dia 21, nos altos da avenida Afonso Pena, tem a feira de artesanato “Mãos Que Criam”, a partir das 16 horas, na Cidade do Natal. O som suave da cantora Marina Dalla, a batida MPB de Leonardo Bugalu e o ritmo do grupo Forró PVC estão na programação do evento.

Quem for prestigiar a feira, que mensalmente reúne o trabalho de aproximadamente 120 artesãos, encontrará peças regionais à base de cerâmica e outros materiais. Bijuterias, quadros, mosaicos, itens de decoração e demais objetos também estarão à venda.

Os projetos "Som do Coreto" e "Mãos que Criam" são realizados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).