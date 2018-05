10 kg de pescado ilegal é solto pela PMA

A Polícia Militar Ambiental realizou neste sábado (12), a fiscalização preventiva no rio Taquari, em uma região denominada Colônia dos Pescadores,e soltaram 10 kg de pescado ilegal. Durante a vistoria pelo local, os policiais avistaram dois indivíduos que estavam em uma embarcação e escavam com rede de pesca, petrecho proibido.

De acordo com a PMA, ao realizar a aproximação para a abordagem, os infratores empreenderam fuga. A equipe realizou diligências, porém, não conseguiu prender os criminosos.

Os Policiais voltaram ao local da fuga e duas pessoas que pescavam no local, informaram de que os infratores estavam conferindo redes que estavam armadas e indicaram o local. Foram retiradas do rio duas redes de pesca. No momento da retirada, vários exemplares de peixes das espécies dourado, piraputanga, piavuçu e curimbatá que estavam vivos presos às redes foram soltos.

Se identificados, os pescadores responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Há também previsão de multa administrativa de R$ 700,00 a R$ 100.000,00.