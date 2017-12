11 concursos abrem inscrições nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (11) 11 órgãos públicos têm inscrições abertas para preenchimento de 982 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior).

Alguns concursos farão ainda formação de cadastro reserva para contratação conforme necessidade durante a validade do certame. Os salários chegam a R$ 9.351,17.

Confira a lista com alguns dos concursos:

Prefeitura de Guarapari (ES)

No Estado do Espírito Santo, a Prefeitura de Guarapari divulgou normas de abertura de processo seletivo (Processo seletivo Guarapari ES) para preencher 60 vagas no cargo de Guarda Vidas, além de oportunidades para Professores. Os interessados poderão se inscrever até 12 de dezembro, no site oficial do município. Os salários oferecidos poderão chegar até R$ 2.073,28. Saiba mais sobre o concurso.

Câmara de Paracuru (CE)

Edital divulgado. A Câmara de Paracuru, Estado do Ceará, faz saber aos interessados a abertura de concurso (Concurso Câmara de Paracuru CE) para preencher 12 vagas e formar cadastro reserva em cargos de ensino fundamental e médio. O salário será de R$937,00. De acordo com o edital de concurso da Câmara de Paracuru/CE, as vagas serão destinadas as funções de Auxiliar de Serviços Gerais (3 vagas), Motorista categoria “B” (4 vagas), Vigia (2), Agente de Serviços (1 vaga), com requisito de ensino fundamental, Agente Administrativo (1 vaga) e Atendente de Recepção (1 vaga), com exigência de nível médio. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 11 e 22 de dezembro de 2017, das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, na sede da Câmara Municipal, que fica localizada na Rua São João Evangelista, 459, Bairro Paracuru Beach, Paracuru-CE. Saiba mais sobre o concurso.

Câmara de Monte Belo (MG)

No Estado de Minas Gerais, a Câmara de Monte Belo divulgou a abertura de edital de concurso público (Concurso Câmara de Monte Belo MG 2017/2018) para preencher 04 vagas. De acordo com o documento publicado, as oportunidades são destinadas a candidatos de ensino fundamental incompleto, médio e superior. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 983,85 e R$ 1.900,00. De acordo com o edital de concurso, a jornada de trabalho será de 30 horas semanais. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 11 de dezembro de 2017 e 10 de janeiro de 2018, no site oficial da organizadora do concurso (www.maximaauditores.com.br). A taxa de inscrição custará R$40,00 para nível fundamental e médio e R$100,00 para nível superior. Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Rolim de Moura (RO)

A Prefeitura de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, faz saber aos interessados a abertura de edital de concurso público (Concurso Rolim de Moura RO) para preencher vagas nos cargos de auxiliar de inspeção e médico veterinário, com requisito de ensino médio e superior. O certame oferece ao todo, 91 vagas, sendo 26 para preenchimento imediato e 65 para formação de cadastro reserva. Os salários podem chegar a até R$ 9.351,17. A escolaridade exigida vai de ensino médio a superior. Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de São Roque do Canaã (ES)

A Prefeitura de São Roque do Canaã faz saber aos interessados a abertura de quatro editais de processo seletivo (Processo seletivo São Roque do Canaã ES) para preencher 129 vagas em cargos de todos os níveis de ensino (fundamental, médio e superior). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 689,13 e R$ 4.186,33. De acordo com o edital de processo seletivo de São Roque do Canaã/ES, as vagas serão destinadas as funções de Professor de Ciências, Auxiliar Administrativo, Agente de Combate a Endemias, Agente Fiscal Sanitário, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Pedagogo, Inspetor Escolar, Agente de Limpeza e Alimentação, Biólogo, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Mecânico, Assistente Social, Agente de Portaria, Agente de Serviços Operacionais, Veterinário, Odontólogo, Auxiliar de Enfermagem, Professor de Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental, Educador Social, Engenheiro Civil, Mecânico de Máquinas Leves e Pesadas, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Psicólogo, Recepcionista, Professor de Educação Especial, Professor de Inglês, Técnico Processamento de Dados, Operador de Trator de Pneus, Técnico Em Edificações, Engenheiro Ambiental, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico em diversas especialidades, Professor de Educação Física, Auxiliar Técnico de Laboratório e Auxiliar de Consultório Dentário. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 11 e 13 de dezembro de 2017, das 8h às 11h e das 12 às 16h no Protocolo Geral, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal, que fica localizado na Rua Lourenço Roldi, n.º 88, São Roquinho, São Roque do Canaã-ES. Saiba mais sobre o concurso.

Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de Roraima (SEJUC-RO)

A Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de Roraima faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo (Processo seletivo (Processo seletivo SEJUC RO) para preencher 16 vagas, distribuídas entre as funções de advogado, psicólogo, auxiliar administrativo, recepcionista, pedagogo e assistente social, totalizando 12 vagas, além de quatro em estágio. Os interessados poderão se inscrever até o dia 13 de dezembro no setor de recursos humanos da secretaria. Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Agrestina (PE)

Saiu o edital! A Prefeitura de Agrestina, Estado de Pernambuco, faz saber aos interessados a abertura de edital de concurso público (Concurso Agrestina PR) para preencher 137 vagas em cargos de todos os níveis de ensino (fundamental, médio e superior). Os salários oferecidos pelo município podem chegar a até R$ 2.068,92. Do quantitativo de vagas, 5% serão reservadas aos portadores de necessidades especiais. As vagas serão destinadas aos cargos de auxiliar de serviços gerais, coletor de lixo, office-boy, guarda municipal, auxiliar de controle interno, auxiliar de sala de aula, técnico em contabilidade, professor i do 1º ao 5º ano, advogado/procurador adjunto, assistente social, auditor de controle interno, professor de língua portuguesa, professor de educação física, professor de inglês, professor de história, professor de geografia, coveiro, eletricista, gari/margarida, monitor, motorista, vigilante, assistente administrativo, agente comunitário de saúde, agente de endemias, auxiliar de farmácia, fiscal de obras, fiscal de tributos, professor de matemática e professor de ciências. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 11 de dezembro de 2017 e 23 horas e 59 minutos do dia 10 de janeiro de 2018, no site (www.funvapi.com.br). A taxa de inscrição oscila entre R$50,00 e R$100,00. Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Mata de São João (BA)

A Prefeitura de Mata de São João, Estado da Bahia, faz saber aos interessados a abertura de edital de processo seletivo (Processo seletivo Mata de São João BA) para preencher 222 vagas em cargos de ensino fundamental e médio. Os aprovados vão atuar nas zonas urbana, rural e litorânea do município baiano. As vagas do processo seletivo de Mata de São João/BA serão destinadas aos cargos de Agente de Limpeza (119 vagas), Copeira (52 vagas), Recepcionista (28 vagas) e Vigilante (23 vagas). O salário será de R$937,00, além do auxílio-alimentação de R$50,00, por jornada de trabalho de 44 horas semanais. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 11 e 15 de dezembro de 2017, das 08h às 12h e das 13h às 16h, no Sine Bahia, na Rua Recife, nº 41, Centro e no CRAS de Praia do Forte no Litoral, que fica situado na Rua da Corvina s/n, Praia do Forte. Não haverá taxa para se inscrever. Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Presidente Médici (RO)

A Prefeitura de Presidente Médici, Estado de Rondônia, faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo (Processo seletivo Presidente Médici RO) para preencher 72 vagas em cargos de ensino médio e superior. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 937,00 e R$ 7.576,19. De acordo com o edital de processo seletivo de Presidente Médici/RO, as vagas serão destinadas as funções de Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Odontólogo, Pedagogo, Nutricionista, Serviço Social, Psicopedagogo, Psicólogo, Médico Pediatra, Médico Clínico Geral, Médico Ortopedista, Assistente Social e Técnico em Enfermagem. Saiba mais sobre o concurso.

Secretaria de Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo (SETADES)

A Secretaria de Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo publicou normas de abertura de processo seletivo (Processo seletivo SETADES) para preencher 04 vagas em cargos de especialistas em Desenvolvimento Humano e Social. Para participar, o candidato deverá ter nível superior e o salário é de R$ 4.006,69. Os interessados poderão se inscrever até 18 de dezembro. Saiba mais sobre o concurso.

Concurso da Prefeitura e Câmara Municipal de São Bernardo (MA)

No Estado do Maranhão, a Prefeitura e Câmara de São Bernado publicou edital de processo seletivo para preencher 220 vagas, distribuídas entre diversos cargos com requisito de todos os níveis de ensino. Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 3.500,00. Os interessados poderão se inscrever até 11 de janeiro de 2018, no site da organizadora. Saiba mais sobre o concurso.