Entre os dias 19 e 21 de junho a 9ª Região Militar realizou, por intermédio do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC), a Operação Alta Pressão VI. Durante essa operação 44 empresas de armamento foram fiscalizadas e 11 foram autuadas.

O foco da fiscalização foram empresas que lidam direta ou indiretamente com Produtos Controlados pelo Exército - PCE, em particular, armas de fogo, munições, acessórios e insumos de recarga, com o intuito de coibir desvios para o comércio ilegal.

As equipes percorreram aproximadamente oito mil quilômetros, realizaram 44 fiscalizações e 11 autuações de empresas, por não atenderem à legislação vigente. Foram apreendidas 51 armas de fogo, 2.300 munições, 8.500 espoletas, 161 estojos, 20 armas de “airsoft”, 13 lunetas, 01 arma de pressão e 2,5 kg de pólvora.

A operação empregou militares do Exército Brasileiro e contou com o apoio de integrantes de Órgãos de Segurança e Ordem Pública e de Agências de Estado, como: Polícia Militar, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul (SEFAZ).