11 viaturas serão entregues nesta quarta-feira para reforçar a segurança em Corumbá

Com o objetivo de garantir mais segurança e proporcionar um policiamento presente e atuante em Mato Grosso do Sul, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, entrega nesta quarta-feira (28.6), 11 viaturas para os municípios de Corumbá e Ladário, que totalizam aproximadamente R$ 2 milhões de investimentos na área da segurança pública. O evento acontece na praça Generoso Ponce, às 14h30, em Corumbá.

Das viaturas que serão entregues nove são para Corumbá, sendo três para a Polícia Militar (PM), uma para Polícia Civil (PC) e cinco para o Corpo de Bombeiros (CBM). Já o município de Ladário receberá duas viaturas, sendo uma para PM e outra para PC.

As entregas fazem parte da 4ª etapa do programa MS Mais Seguro, que é considerado o maior programa da segurança pública da história do Estado, garantindo até agora R$ 76.391.151,14 de investimentos somente nas aquisições de 620 viaturas, 755 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal; além das reformas (R$ 10 milhões) e demais ações que representam mais de R$ 115 milhões de recursos na área da segurança.

“Isso significa que o MS Mais Seguro é presente e atuante no combate ao crime, comprovando que segurança é prioridade sim do atual governo, que está preocupado com crescimento da criminalidade e, por isso, tem procurado colocar nas mãos dos nossos policiais equipamentos para que eles possam fazer esse enfrentamento”, pontuou o secretário.