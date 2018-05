129 mil já foram imunizados contra a gripe na Capital

A pouco mais de 10 dias do fim da Campanha de Vacinação, 129.109 pessoas já foram imunizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) contra a Gripe em Campo Grande, o que representa 66% da meta, conforme boletim divulgado nesta sexta-feira, dia 18, pelo serviço de imunização da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica. Os dados levam em consideração as pessoas imunizadas até o dia 17 de maio.

De acordo com o boletim, a vacinação de professores já ultrapassou a meta pré-estabelecida com a imunização de 6.019 pessoas, o que representa 91% do público elegível neste grupo que é de 6.608 pessoas.

Idosos de 60 anos ou mais aparecem na segunda posição: foram vacinados 64.711, o que representa 80,81% da meta. Em terceiro lugar está as puérperas, com 68,58% (1.225); seguido pelos trabalhadores em saúde (50,74% – 11.727 pessoas imunizadas).

Pacientes com comorbidades somam 11.628, o que equivale a 53,85% da meta. As crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos representam 49,49%% (26.942) seguida pelas gestantes com 43,32%% (4.460).

A campanha de imunização segue até o dia 1º de junho nas 66 unidades básicas de saúde (UBS/UBSF), que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 17h.

Prevenção

Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe:

Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis.

Evite tocar a boca e o nariz.

Melhore a circulação de ar abrindo as janelas.

Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas.

Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.