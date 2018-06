1,3 milhões de animais são atropelados por dia, diz estudo

De acordo com dados do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE), mais de 15 animais são mortos a cada segundo nas estradas brasileiras, cerca de 1,3 milhão por dia e até 475 milhões de animais morrem por ano no Brasil.

Preocupados, pesquisadores do Centro de Estudos em Meio Ambiente e Áreas Protegidas (Cemap) da Universidade Estadual de Mata Grosso do Sul (Uems) e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), executam o projeto Estrada Viva: A Fauna Pede Passagem.

Neste projeto são monitorados os atropelamentos de animais silvestres na BR-359, entre Coxim a Mineiros (Goiás). Nesta rodovia são encontrados, quinzenalmente, um índice de 22 animais mortos, sendo os mais identificados: tamanduá, lobinho, tatu e anta.

Durante 29 campanhas de monitoramento, cerca de 653 animais sofreram atropelamento. A maior incidência ocorreu em áreas próximas a córregos em fundo de vales, locais com maior concentração de vegetação.

De acordo com o projeto Estrada Viva, os fragmentos de vegetação e o tráfego de veículos foram os fatores que mais contribuíram para esse índice de mortes.

O atropelamento de pássaros atropelados ocorreu mais nas cdade Coxim à Alcinópolis.

Os atropelamentos de grandes mamíferos, como a anta, foram registrados próximos ao Parque Nacional das Emas (em áreas de corredores, junto a fragmentos isolados de ambos os lados da pista e próximo a córregos).

Todas as informações obtidas nas campanhas/levantamentos, como espécie, localização geográfica, tamanho e sexo estão sendo adicionados a um banco de dados (planilha adaptada do SISBio) para análise estatística com o programa Siriema do Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias da URGS (Nerf).