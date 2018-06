14 de Julho será interditada no fim de semana para obras

A Rua 14 de Julho será temporariamente fechada entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e a Rua 26 de Agosto neste sábado (9) para a realização de obras de infraestrutura, como parte do trabalho de revitalização da via, previsto no Programa Reviva Campo Grande.

A interdição será a partir das 6 horas da manhã de sábado, com previsão para liberar o trânsito à meia-noite de domingo, conforme informado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Durante esse período, o fluxo na Fernando Corrêa da Costa continua normalmente, assim como o trânsito no cruzamento da Rua 26 de Agosto. Os condutores que precisarem ir em direção ao centro e região norte da cidade, poderão utilizar a Rua Rui Barbosa ou a Avenida Ernesto Geisel, preferencialmente.