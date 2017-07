143 professores aprovados em concurso começam a tomar posse

Desde segunda-feira (3), a Secretaria de Estado de Educação (SED), iniciou a posse de 143 professores do quadro permanente de pessoal da SED.

De acordo com a secretária de Estado de Educação Maria Cecilia Amendola da Motta, os novos professores integrarão um grupo de fundamental importância no processo educacional do Estado. “Para que tenhamos sucesso é preciso valorizar o profissional, investir em concurso público e formação continuada, de maneira que tenhamos uma equipe compromissada com a aprendizagem dos estudantes sul-mato-grossenses”, destacou.

Primeira a ser empossada, a pedagoga e professora de Arte Marlene Felice Ribas Medina Espinosa, não conseguia esconder a emoção de, depois de 26 anos trabalhando como convocada, conquistar um cargo efetivo. “É a realização de um sonho, uma sensação de alívio, vitória e conquista. No momento em que passamos a ser efetivos, é como se um novo mundo se abrisse”, afirmou.

A nomeação de professores faz parte de um acordo firmado entre o Governo do Estado e os representantes dos trabalhadores da Educação, em maio de 2015, que permitiu, entre outros ganhos, o reajuste dos salários. Em dois anos, já foram mais de 1.100 professores nomeados.

Os novos professores atuarão nas disciplinas de Arte, Biologia e Ciências, Língua Portuguesa e Literatura, Educação Física, História e Inglês, nos municípios de Campo Grande, Dourados, Coxim, Ivinhema, Nova Andradina, Três Lagoas, Água Clara, Aquidauana, Bataguassu, Bela Vista, Corumbá, Douradina, Iguatemi, Ponta Porã, Bonito, Naviraí, Fátima do Sul, Maracaju, Anaurilândia, Aral Moreira, Costa Rica, Jardim, Paranaíba, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Terenos.

A relação completa de nomeados está disponível na edição 9426 do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (3.7).