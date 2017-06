143 professores aprovados em concurso público são nomeados

Foi publicado no Diário Oficial Estadual desta quinta-feira (8), a lista com os nomeados em para exercerem o cargo de professor de Educação Básica de Ensino.

As vagas são para as áreas de Artes, Biologia e Ciências, Língua Portuguesa e Literatura, Educação Física, História e Inglês, distribuídas nos municípios de Campo Grande, Dourados, Coxim, Ivinhema, Nova Andradina, Três Lagoas, Água Clara, Aquidauana, Bataguassu, Bela Vista, Corumbá, Douradina, Iguatemi, Ponta Porã, Bonito, Naviraí, Fátima do Sul, Maracaju, Anaurilândia, Aral Moreira, Costa Rica, Jardim, Paranaíba, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Terenos.

A relação completa dos nomeados está disponível na edição de hoje e os mesmos devem ficar atentos para a publicação nos próximos dias, com a convocação para inspeção médica e posse.