150 produtos adulterados são encontrados em mercado no Santo Amaro

No fim da tarde de segunda-feira (21) durante fiscalização do Procon, junto com agentes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), efetuou a prisão da gerente do mercado Real, no bairro Santo Amaro na capital.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência produtos estavam à venda sem data de fabricação, lote e data de validade, resultado de uma ação abrasiva sobre os dados na embalagem.

Também foram descartados pelos fiscais do Procon produtos vencidos como: 34 embalagens de coco ralado, 22 embalagens de alho, 14 latas de refrigerante de cola, bem como pacotes de feijão, macarrão e pão integral.

O superintendente do Procon, Marcelo Salomão, destaca que o consumidor deve permanecer atento ao produto que estiver adquirindo, conferindo informações básicas, como a data de validade e sua presença visível na embalagem, e ainda aspectos como aparência do produto, para que faça sempre uma compra segura.

“Vamos continuar agindo no sentido de proteger o consumidor, e esse ao constatar irregularidades, deve nos acionar para que possamos tomar as devidas providências”, reforçou Salomão.