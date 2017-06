1,7 mil servidores temporários serão contratados em processo seletivo

Um Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 1.700 profissionais para atuar na função de Assistente de Educação Infantil nos Centros de Educação Infantil, foi aberto nesta quinta-feira (8), pela Prefeitura da Capital.

A seleção envolve apenas a etapa da avaliação curricular (prova de títulos). O processo terá validade de um ano, podendo ser renovado por igual período. O local de lotação será definido pela Semed, de acordo com as necessidades existentes nas unidades escolares da Reme.

As inscrições serão realizadas no período de12 a 28 de junho de 2017, no horário das 8 horas às 10h30 e das 13h30 às 16h30, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho na Semed ( Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida).

Para efetivar a inscrição o candidato deverá entregar a Ficha de Inscrição preenchida pelo próprio candidato (disponível no site: www.capital.ms.gov.br/seges/processo-seletivo-seges-e-semed), acompanhada de cópia de um documento de identificação, juntamente com o respectivo original, e cópia do comprovante de conclusão de escolaridade do ensino médio completo ou normal médio completo.

Ao entregar a Ficha de Inscrição, o candidato receberá comprovante, devidamente autenticado, por membro ou representante da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, como documento comprobatório de sua inscrição. Após a inscrição não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.

Os selecionados terão que participar das atividades institucionais administrativas e pedagógicas, desenvolver com as crianças atividades culturais, esportivas, de lazer e relacionadas ao cuidar/educar, orientados pelo coordenador pedagógico e/ou gestor da instituição, auxiliar e realizar procedimentos de atendimento às crianças da instituição relativos ao bem-estar, acompanhar os professores nos encaminhamentos das atividades e da rotina de trabalho de cada instituição, entre outras atribuições.