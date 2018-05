Prefeitura convoca 17 profissionais de diversas áreas classificados em concurso

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou na manhã desta sexta-feira (25), no Diogrande, a lista dos 17 candidatos classificados nos concursos públicos de provas e títulos realizados em 2016.

Conforme o Edital 14/2018, publicado na edição 5.244 do Diário Oficial de Campo Grande, foram convocados candidatos aprovados para ocuparem as seguintes funções: agente fiscal sanitário, administrador, engenheiro civil, profissional de apoio educacional – letras e técnico previdenciário.

Os profissionais convocados precisam comparecer no prazo de até cinco dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para receberem orientação sobre o processo de nomeação e posse. A mesma ocorrerá de acordo com as datas especificadas.

Será considerado desistente do concurso público, o candidato aprovado que não se apresentar no prazo estabelecido; não comprovar os requisitos exigidos para investidura no cargo; não apresentar a documentação comprobatória necessária e não se apresentar para tomar posse no prazo estabelecido.

O Edital 14/2018 pode ser conferido pela internet, no link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande