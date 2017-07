18 juizes substitutos assumem hoje

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realiza na tarde desta quarta-feira (19), a posse de 18 aprovados no no 31º Concurso para o cargo de Juiz Substituto do Estado de Mato Grosso do Sul. A solenidade será realizada no plenário do Tribunal Pleno do TJMS, às 14 horas.

Serão empossados Marcelo da Silva Cassavara, Mário César Mansano, Alan Robson de Souza Gonçalves, Larissa Luiz Ribeiro, Edimilson Barbosa Ávila, Carolinne Vahia Concy, Thielly Dias de Alencar Pithan e Silva, Bruno Palhano Gonçalves, Camila de Melo Mattioli Gusmão Serra Figueiredo, Vinícius Aguiar Milani, Bruna Tafarelo, Diogo da Silva Castro, Diogo de Freitas, Milton Zanutto Jr, Daniel Foletto Geller, Aldrin de Oliveira Russi, Daniel Raymundo da Mata e Juliano Luiz Pereira.

A solenidade vai alterar o horário de funcionamento do TJMS será no período matutino: das 7 às 13 horas. A alteração do horário de expediente é válida somente para o Tribunal de Justiça. No Fórum de Campo Grande e no Centro Integrado de Justiça (Cijus) o atendimento permanece inalterado.