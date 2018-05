186 Guardas Municipais se formam e podem usar armamento letal

Nesta quinta-feira (17), mais 186 guardas da Guarda Civil Municipal (GCM) se formaram e estão capacitados para o uso de armamento letal. O curso foi realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social – Sesdes, que vem trabalhando em conjunto com as demais forças policiais para garantir a segurança da população. Atualmente, 1/3 da Guarda já está preparada para o uso dos equipamentos.

O prefeito Marquinhos Trad falou da responsabilidade que cada guarda assumia a partir daquele momento. “Traz um senso de responsabilidade muito grande. O aplauso de hoje pode ser a lágrima de amanhã. Não se discute mais se o guarda pode usar arma ou não? O que se discute é se vocês estão preparados para usar esse armamento. Que vocês possam ter esse armamento e não o usem, que nunca precisem usá-lo. Mas se tiverem necessidade, que Deus os iluminem, mas não apenas no ato, mas também nas consequências”, afirmou.

As aulas foram ministradas por instrutores da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Defesa Civil Municipal (DCM), Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Controladoria Geral do Município, Procuradoria do Estado e Representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MS.

Foram dadas as disciplinas de noções Básicas de Primeiros Socorros, Defesa Pessoal, Técnicas e Procedimentos de Patrulhamento, Condicionamento Físico, O Uso Legal e Progressivo da Força, Gestão da Informação, Estatuto Geral das Guardas Municipais, Estatuto do Desarmamento, Registro.

Parte do armamento foi doada pelo Governo do Estado e parte adquirido com recursos próprios do Município. O Município também está em processo de aquisição de coletes com recursos do tesouro.

Passaram pelo curso 200 guardas-civis, eles foram divididos em 4 turmas, sendo 50 alunos em cada. Ao todo 186 finalizaram o curso. Foram 2 meses , concluindo 198 horas/aula.

O secretário Especial de Segurança e Defesa Social Valério Azambuja afirmou que o Município está cumprindo mais uma etapa do programa de governo celebrado em 2016. “Vocês estão devidamente capacitados e deverão trabalhar usando o instrumento de todo o operador da segurança pública – que é o armamento letal. Hoje estamos tendo a efetivação da primeira etapa, depois teremos uma segunda turma no segundo semestre, e em 2019 a complementação do curso para aqueles guarda que se habilitarem”, disse Azambuja.