18ª edição da tradicional feijoada do FAC acontece neste sábado

A 18ª edição da tradicional Feijoada do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) acontece neste sábado (6), a partir das 11h30, no Ondara Palace, localizado na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 1.464.

Liderado pela primeira-dama Tatiana Trad, o evento beneficente terá toda a arrecadação revertida para a compra de agasalhos, cobertores e alimentos para atender a população em estado de vulnerabilidade e entidades de assistência social.

Tatiana Trad falou que apesar das dificuldades encontradas neste início de gestão tem tido muito apoio de todas para realizar os trabalhos do FAC. “Temos encontrado muitos obstáculos, mas também pessoas dispostas, somando e fazendo Campo Grande se reconstruir”, afirmou Tatiana Trad

Para a vice-prefeita Adriane Lopes, é fundamental que todos estejam com o pensamento voltado para as pessoas e as famílias que precisam do calor humano. “Eu parabenizo a primeira-dama pela iniciativa. Com essa feijoada nós estamos oportunizando as pessoas de fazerem o bem, sem olhar a quem”, afirmou.

FAC

Vinculado ao gabinete do prefeito, o Fundo de Apoio à Comunidade tem por finalidade a realização de ações e desenvolvimento de programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

Visando o atendimento ao cidadão com extrema carência financeira, o FAC desenvolve ações em conjunto com a comunidade e parceiros que auxiliam com doações de alimentos, roupas, calçados, e outros produtos de primeira necessidade.

Dentre as ações do FAC, destacam-se também, os programas e projetos que têm por objetivo o desenvolvimento das potencialidades dos cidadãos carentes, através da realização de cursos, palestras e oficinas que visam a capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho e aumento de renda.

Neste mês de abril, por exemplo, o FAC promoveu o um curso de capacitação para 300 mulheres pertencentes aos Clubes de Mães de diversas regiões de Campo Grande. Durante o curso elas aprendem a fabricar ovos de Páscoa e recebem instruções de higiene e manipulação de alimentos, possibilitando uma renda extra durante o período festivo.

Serviço

O evento acontece a partir das 11h30 no Ondara Buffet, espaço cedido pela proprietária para realização da feijoada. Os ingressos custam R$ 150 e podem ser adquiridos no FAC, localizado na Rua Anhandui, 294, anexo ao Instituto Mirim. Mais informações pelo telefone (3314-3248 ou 99182-1770).