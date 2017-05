O número de chamadas de emergência do Corpo de Bombeiros "193" não está funcionando em Aquidauana. De acordo com a assessoria de imprensa, problemas técnicos estão impedindo as ligações.

Os Bombeiros alertam e pedem aos moradores que utilizem o serviço de chamadas emergenciais da Polícia, o "190". Segundo a assessoria, uma equipe técnica virá de Campo Grande para fazer os reparos, até o fim da tarde deste sábado (27).

Os Bombeiros ressaltam que as ocorrências? devem ser comunicadas pelo "190". As equipes serão acionadas pela polícia pelo rádio.