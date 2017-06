1ª Feira do Trabalho oferece 23 serviços para a população da Capital nesta segunda

A 1ª Feira do Trabalho está sendo realizada desde às 8h desta segunda-feira (26), no estacionamento da Câmara Municipal de Campo Grande e segue até às 21h.

Durante o evento, a população poderá emitir Carteira de Trabalho, CPF (Cadastro Único de Saúde) e cédula de identidade, além de terem acesso a atendimento médico, cadastro de currículo e oportunidades de emprego. Com foco no mercado de trabalho, a Feira ainda realizará palestras sobre trabalho infantil, a partir das 19h, já que 12 de junho é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil.

Está previsto emissão de 80 carteiras de trabalho, 60 carteiras de identidade, 25 mamografias, 40 exames PSA ( Antígeno Prostático Específico) para diagnóstico do câncer de próstata.

A Feira do Trabalho conta com a realização de 23 serviços, em parceria com o Instituto de Identificação, Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul, Subsecretaria Municipal de Juventude, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde Pública, Procon, Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Departamento Estadual de Trânsito, Secretaria Municipal de Educação, Energisa, Águas Guariroba, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Fundação Municipal de Esportes, Fundação Social do Trabalho, Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social, Estácio de Sá, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Anhanguera/Uniderp e Receita Federal.

Programação

8h30-Inicio do cadastro público

8h30 às 17h-Atendimento dos serviços

19h-Palestra

20h-Palestra