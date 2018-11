O Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão e a Sociedade Brasileira de Urologia - Secção Mato Grosso do Sul realizam a “I Corrida e Caminhada Novembro Azul” no dia 25 de novembro. A corrida visa à conscientização a respeito do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A ideia para este ano, além da campanha de realização gratuita de exames PSA, das palestras gratuitas em empresas privadas e órgãos públicos, é realizar um evento beneficente, que ajude a chamar a atenção para a campanha Novembro Azul. A corrida, que terá premiações e, embora seja alusiva à saúde do homem, é aberta a todos os atletas interessados e deve atrair corredores de diversas localidades do Brasil. Também haverá caminhada e percursos para idosos e crianças.

As inscrições custam R$ 60 e têm desconto de 25% no primeiro lote, 10% no segundo, e valor integral a partir do terceiro. Os atletas podem se inscrever por meio do site.

Doadores de sangue e pessoas acima de 60 anos pagam o meia (considerando-se o valor integral da inscrição) em qualquer lote e devem fazer a inscrição de forma presencial, na Galeria Dona Neta, na Avenida Afonso Pena, 2081, Centro.

A largada será na concha acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, em direção à Avenida Mato Grosso, passando pelo Parque dos Poderes, com chegada também na Concha Acústica.

Para os 3 primeiros lugares na classificação Geral de 5 e 10 km, masculino e feminino, haverá troféu e premiação na seguinte ordem: R$ 400 para o 1º colocado; R$ 300 para o 2º colocado e R$ 200 para o 3º colocado.

Modalidades

Adultos: Corrida de 10 Km e 5 Km

Adultos: Caminhada 2,5 Km

Idosos: Caminhada 2,5km

Idosos: Corrida 10km

Idosos: Corrida 5 Km

Kids: de 6 a 14 anos

Serviço

Pauta: Corrida Novembro Azul

Local: Largada em frente à Concha Acústica no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande – MS.

Data: 25/11/18

Contatos: Isamélia Soares Cavanheira, Assessora de Comunicação HCAA.

Tel: (67) 3041-6000, ramal 6021. Cel: (67) 9 9628-2372

Mériele Oliveira Pereira, Assessora SBU- (67) 99175-1997