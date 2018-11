No dia 1º de dezembro acontece o 1º Festival Sesc de Ginástica Rítmica no Ginásio Sesc Camillo Boni. O evento que tem início às 13h30 é gratuito e aberto ao público.

O festival reunirá alunas do Sesc Camillo Boni, Sesc Dourados, Projeto Ginástica Rítmica do bairro Moreninhas, Escola Estadual Olinda Conceição Teixeira Bacha e Escola Estadual Profª Thereza Noronha de Carvalho.

No Sesc Camillo Boni a ginástica rítmica é ofertada para crianças de seis a nove anos, as terças e quintas, das 14h às 15h30. No Sesc Dourados as aulas acontecem dentro do Baú de Brincadeiras, com aulas terças e quintas, das 13h às 17h.

A ginástica rítmica desenvolve harmonia, graça e beleza em movimentos criativos, traduzidos em expressões pessoais através da combinação musical, teatral e técnica. A modalidade oferece para as alunas diversos benefícios, como o desenvolvimento da coordenação motora global, ritmo, expressão e consciência corporal.

Serviço

Informações sobre as aulas de ginástica rítmica podem ser obtidas pelo telefone (67) 3311-4300.