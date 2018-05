1º Prêmio de Jornalismo do TJMS somam R$30 mil em prêmiações

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul lançou durante o Simpósio Regional Violência de Gênero, o 1º Prêmio de Jornalismo do TJMS que terá em sua primeira edição a Comunicação pela Igualdade de Gênero.



Serão R$ 30 mil distribuídos em prêmios nas categorias Telejornalismo, Jornalismo Impresso, Jornalismo Online, Radiojornalismo, Fotojornalismo e Universitário. Os prêmios serão distribuídos assim: R$ 3.500,00 para o primeiro colocado e R$ 2.000,00 para o segundo para as categorias Telejornalismo, Jornalismo impresso, Jornalismo Online, Radiojornalismo e Fotojornalismo. Os vencedores da categoria Universitário receberão R$ 1.500,00 e R$ 1.000,00.

Inscrição

Para participar, o profissional ou acadêmico da área de Comunicação Social deverá inscrever, no site do TJMS de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2018. Serão aceitas somente inscrições de trabalhos inéditos, veiculados no período da data de inscrição, em meios de comunicação reconhecidos em Mato Grosso do Sul.

O edital e o regulamento do concurso e a ficha de inscrição, estão disponíveis no link https://www.tjms.jus.br/premiojornalistico/. A solenidade de premiação será em novembro, durante a 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa.



Relevância do Prêmio

Os trabalhos devem contemplar os temas: O fenômeno da violência contra a mulher em MS; As contribuições do feminismo na sociedade contemporânea; A participação da mulher nos espaços de poder; A persistência da violência contra a mulher, causas e efeitos.



De acordo com o diretor da Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça, Carlos Kuntzel, o prêmio mostrará belíssimos trabalhos de profissionais de MS como contribuição para a construção da igualdade de gênero.



“Os profissionais de Comunicação desempenham importante papel na construção de pensamento e opinião da população ao retratar a sociedade, pautar discussões e divulgar as ações desenvolvidas pela Coordenadoria da Mulher em sua luta diária, que é o combate à violência de gênero. Tenho certeza que os resultados serão excelentes”.



Segundo a juíza Jacqueline Machado da Coordenadoria da Mulher e pela primeira Vara de Medidas Protetivas do país, destacou a relevância da imprensa na produção de conteúdo jornalístico que contribua para a discussão, reflexões e combate a todo tipo de violência contra a mulher. “Os profissionais de jornalismo são extremamente importantes no processo de construção da cultura de igualdade entre os gêneros e para a erradicação da violência contra as mulheres”, afirmou.



Os objetivos do 1º Prêmio de Jornalismo são a produção de conteúdo jornalístico que contribua para a prevenção, o combate e a eliminação de todas as formas de manifestação de violência contra as mulheres; proteção, valorização e promoção dos direitos das mulheres; além de promover reflexões para a desconstrução da cultura de violência contra as mulheres.



O Prêmio é uma forma de incentivo a discussões e reflexões sobre estereótipos, masculinidades, leis, linguagem, mídia e objetificação da mulher, que reforçam a desigualdade de gênero; estimular a produção de conteúdo jornalístico que contribua para a politização da sociedade, no que se refere à construção da igualdade de gênero; e valorizar as iniciativas no jornalismo sul-mato-grossense que contribuam para o entendimento da violência de gênero como um problema estrutural das desigualdades sociais e econômicas.



Avaliação das produções



Uma comissão será designada para atender dúvidas e outras questões, podendo, inclusive, decidir pela não entrega do prêmio a uma ou mais categorias se concluir que os trabalhos concorrentes não cumprem os requisitos do concurso.

Os trabalhos inscritos serão avaliados pela adequação ao tema proposto, linguagem, coerência editorial, originalidade, utilidade social e fontes consultadas.