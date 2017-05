21 viaturas serão entregues para o Corpo de Bombeiros nesta terça-feira, na Capital

O governador Reinaldo Azambuja entrega 21 viaturas para o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (23). A solenidade de repasse está marcada para as 15h, na praça do Rádio Clube, na avenida Afonso Pena, região central da Capital.

As viaturas foram adquiridas por meio do programa MS Mais Seguro – que prevê investimento total de R$ 114 milhões em todas as forças de segurança pública do Estado.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Esli Ricardo de Lima, esse é o maior investimento em estrutura de viaturas da história da Corporação. “Em dois anos e cinco meses desse governo houve um acréscimo de 80% no número de viaturas de resgate (UR) e 125% a mais de veículos de combate a incêndio (ABT)”, revela. Segundo ele, a maioria dos caminhões ABT’s eram antigos e adaptados.

Os 21 veículos que serão entregues somam o valor de R$ 9,9 milhões. Serão 10 ABT’s (Auto Bomba Tanque – caminhão de combate a incêndio); seis ABSR (Auto Busca Salvamento e Resgate); uma ABR com guincho (Auto Bomba Rápido – caminhonete) e quatro UR’s (Unidade de Resgate – ambulância).

“As novas viaturas dão melhores condições de trabalho ao bombeiro, e quando a gestão investe no Corpo de Bombeiros Militar se investe no socorro à própria sociedade”, pontua.

Serão beneficiados 16 municípios: Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema, Ponta Porã, Três Lagoas, Chapadão do Sul, Aquidauana, Jardim, Nova Andradina, Coxim, Aparecida do Taboado, Amambai, Paranaíba, Mundo Novo, Maracaju e Costa Rica.

Desde que assumiu o governo, Reinaldo Azambuja investiu na aquisição de 41 unidades de resgate e 20 caminhões de combate a incêndio para o Corpo de Bombeiros, principais viaturas que prestam socorro direto à população. Só nesse fim de semana foram cinco entregues para as cidades de Dourados, Fátima do Sul e Caarapó.

“Também foram adquiridas sete motonáuticas nesses dois anos e cinco meses. O Bombeiro não tinha jet ski, nunca teve na história, que são necessários para se fazer prevenção e resgate em locais de banho. As viaturas desse tipo foram entregues para os municípios de Corumbá, Coxim, Três Lagoas e Aquidauana”, comentou.