22 categorias terão salários reajustados pela prefeitura de Campo Grande

Após os vereadores aprovarem o projeto que permite o reajuste salarial para 22 categorias de servidores públicos, a prefeitura de Campo Grande irá corrigir a remuneração dos trabalhadores. A informação foi divulgada nesta terça-feira (17). As propostas incluem recomposição de vencimentos, incorporação de produtividade e abonos.

O projeto de 9.010/18 reajustou em 3,04% o salário dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem do quadro de pessoal do poder executivo. Com a proposta, enfermeiros da categoria 14-A ainda terão incorporação de 25% da produtividade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Já os enfermeiros da categoria 13-A, 40 horas terão incorporação integral do abono em 12 parcelas mensais e consecutivas, a contar de 1º/08/2018. Já a produtividade SUS será no valor de R$ 150.

Os vencimentos dos ocupantes de cargos efetivos de técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, categoria 13-A, 30horas, também tiveram reajuste de 3,04%, além de incorporação integral do abono em 12 parcelas mensais e consecutivas, a contar do mês de maio deste ano.

O projeto assegurou produtividade adicional para as categorias de enfermeiros 40 horas, proporcionando os benefícios de R$ 300, mais acréscimo de R$ 100 que ocorrerá a partir de dezembro de 2018.

O aumento de 3,04% também será no salário de ocupantes de cargos efetivos das referências 01 até 13, médico auditor, auditor de serviços de saúde, analista de regulação, médico veterinário, auditor fiscal da receita municipal e de procurador municipal. A exceção se deu apenas para as categorias 13ª e 13B.