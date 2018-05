220 quilos de cocaína são apreendidos em rodovia

Uma carreta vermelha foi apreendida na manhã desta quarta-feira (16) transportando drogas na MS 386, entre Ponta Porã e Amambai.

Durante abordagem de Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) ao condutor e proprietário da carreta, os 220 quilos de cocaína seriam levados para o estado do Paraná, segundo o condutor e proprietário do caminhão. Segundo os policiais, essa é a maior apreensão de cocaína do Mato Grosso do Sul e a 3ª maior do Brasil, em 2018.

Os policiais localizaram a droga escondida em um compartimento disfarçado, conhecido no mundo do crime como “mocó”.

O homem foi preso por tráfico de drogas e conduzido a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).