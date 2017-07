24ª Festa Leitão no Rolete deve movimentar a economia no Estado

Cultura e desenvolvimento econômico. Com essas definições, o governador Reinaldo Azambuja lançou, nesta quinta-feira (6.7), a 24ª Festa Leitão no Rolete, realizada em São Gabriel do Oeste há mais de duas décadas. Este ano, o Governo de Mato Grosso do Sul repassou R$ 105 mil para a organização do evento gastronômico que costuma reunir milhares de pessoas de todo o Brasil.

“O Leitão no Rolete é uma tradição em Mato Grosso do Sul, que mostra nossa diversidade cultural e movimenta nossa economia. A cada R$ 1 investido nesse evento, movimentamos R$ 7 na economia. Então, é uma forma de trazer divisas para o Estado e de exaltar e cultura e a gastronomia que abrilhantam e engrandecem nosso MS”, afirmou o governador.

Os recursos foram repassados ao evento por meio de convênio com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCCMS). “É uma parceria de suma importância, pois nosso evento cultural e gastronômico gera movimento em São Gabriel do Oeste e em toda a região Norte. A festa atrai muitas pessoas e movimenta todo nosso comércio”, explicou o prefeito Jeferson Luiz Tomazoni.

Para a festa desse ano são aguardadas mais de 20 mil pessoas. O evento será realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho, no Centro de Tradições Gaúchas Chama Crioula – CTG de São Gabriel do Oeste. A organização pretende assar 200 leitões no rolete e servir a iguaria, considerada uma das melhores do País, para oito mil pessoas.

O tradicional almoço será servido no sábado (29) e no domingo (30). O valor da refeição no sábado será de R$ 30 e no domingo de R$ 35. Estão previstos ainda mais de 30 expositores de empresas do Estado, das áreas agropecuária, automobilística e da economia criativa.

Também estiveram presentes no lançamento da 24ª Festa Leitão no Rolete os secretários de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, e de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, além do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Junior Mochi, e dos parlamentares estaduais Mara Caseiro e Onevan de Matos.