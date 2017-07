25 kg de peixes são soltos de rede de pesca ilegal no Rio Paraná

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aparecida do Taboado encontrou uma rede de pesca com aproximadamente 1km de extensão que prendia cerca de 25 kg de pescado na madrugada desta terça-feira (11), no Rio Paraná.

Os infratores que armaram as redes não foram localizados. Os peixes foram soltos e a rede apreendida.

A PMA ressalta a importância de fiscalizações como esta, pois a retirada pois a retirada desta quantidade de redes ilegais dos rios impede a degradação dos cardumes, tendo em vista o alto poder de captura deste tipo de petrecho.

É muito difícil localizar os autores de crimes como este, pois geralmente eles armam a rede em pouco tempo e pegar os peixes capturados, além disso, os autores agem a noite o que dificulta o trabalho da polícia