250 atendimentos foram realizados pela Funsat na 1ª Feira do Trabalho

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizou mais de 250 atendimentos durante a 1ª Feira do Trabalho, promovida pela Câmara Municipal de Campo Grande na última segunda-feira (26.06). O Programa Funsat Itinerante promoveu 45 encaminhamentos ao mercado de mercado de trabalho. Além de busca a uma vaga de emprego, a população que visitou o local contou com emissão de carteira de trabalho, identidade, exames e orientações sobre serviços públicos.

Além do atendimento no setor de trabalho, a Feira teve serviços diversos em um único espaço facilitando o acesso à população. Para o prefeito, Marquinhos Trad o evento reuniu parcerias importantes na prestação de serviços. “É a aproximação do cidadão aos serviços essenciais que, muitas vezes, pela distância impede o deslocamento em vários locais para tirar documentos ou segunda via, uma conta de energia ou água, o que gera tempo. Ter esses serviços concentrados em um local é bem melhor para o cidadão”, pontuou.

Maria Clara Santana, 28 anos, se deslocou do Jardim Montevidéu para ser atendida na Feira do Trabalho, ela foi encaminhada para a vaga em um Call Center. “Essas ações da Funsat facilitam o acesso para quem não tem como ir até à agência. Estou satisfeita com a oportunidade do encaminhamento para a vaga de Telemarketing”, comemorou

Já Matheus da Silva, 22 anos, chegou cedo e comemorou o encaminhamento para a vaga de Auxiliar Administrativo. “Tenho experiência na área e hoje estou saindo daqui pensando no futuro”, declarou Matheus ao saber do encaminhamento.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco avalia como positiva a ação entre Governo Estadual, Prefeitura Municipal de Campo Grande e Câmara Municipal. “Essa é nossa missão, a de promover e facilitar o acesso das pessoas aos serviços”, finalizou.

A 1ª Feira do Trabalho contou com de 23 serviços, em parceria com o Instituto de Identificação, Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul, Subsecretaria Municipal de Juventude, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde Pública, Procon, Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Departamento Estadual de Trânsito, Secretaria Municipal de Educação, Energisa, Águas Guariroba, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Fundação Municipal de Esportes e Fundação Social do Trabalho. Também participaram Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social, Estácio de Sá, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Anhanguera/Uniderp e Receita Federal.