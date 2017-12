2,9 milhões de atendimentos foram realizados em Unidades de Urgência em 2017

Do início do ano até agora, as unidades da Rede de Urgência do Município, composta por seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), realizaram 2.976,037,00, o que representa um aumento de 6,07% em relação ao ano passado. Em números relativos, é como se cada cidadão campo-grandense tivesse sido atendido ao menos três vezes nestas unidades só em 2017, considerando que a população da Capital é de cerca de 870 mil habitantes.

Conforme análise de atendimentos feito junto à Coordenadoria de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), no ano passado (2016), 2.806,037,00 pacientes foram atendidos nas dez unidades de urgência. Neste ano, foram contabilizados 2.976,423,00 atendimentos, ou seja, este ano quase 171 mil a mais do que o ano passado, ou o equivalente a 6,07% .

O número de procedimentos realizados nestas unidades também teve um crescimento acentuado, conforme o gráfico abaixo.