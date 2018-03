291 agentes de saúde serão convocados ainda este mês

A Prefeitura de Campo Grande convocará ainda neste mês mais 291 aprovados em concurso público. Serão chamados todos os aprovados no concurso para agentes de combate às endemias, no total de 138, e 153 agentes comunitários de saúde.

O concurso para agente de combate a endemias oferecia 100 vagas e 192, dos 4.024 inscritos, foram aprovados. Destes, apenas 54 haviam sido convocados. Com a nova convocação, de 138, a atual gestão chamará todos os aprovados no concurso: 192.

Já o concurso para Agente Comunitário de Saúde ofereceu 210 vagas e teve 7.439 inscritos. Entre os inscritos, 965 foram aprovados e 55 haviam sido convocados. Com a nova convocação, de 153, a Prefeitura terá convocado 208 agentes comunitários aprovados em concurso.

O secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, explica que a convocação não vai onerar a folha de pagamento da Prefeitura, visto que 95% da remuneração dos agentes é paga pelo Sistema Único de Saúde

Atualmente, a Prefeitura de Campo Grande tem 1.387 agentes comunitários de saúde e 217 agentes de combate a endemias, que têm trabalhado bastante para a redução de casos de doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti.

Segundos dados do boletim epidemiológico, os casos de dengue tiveram redução de 95% se comparado o ano de 2017 (primeiro ano da atual gestão) com 2016. Todavia, estudos revelam que 80% dos focos do mosquito continuam sendo encontrados dentro das residências, o que justifica a contratação destes servidores.