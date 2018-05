2ª edição da feira de adoção “é o bicho” acontece neste sábado

O Centro de Controle de Zoonozes de Campo Grande (CCZ) promove neste sábado (26) a segunda edição da feira de adoção “CG É o bicho” que acontece de 09h às 16h na sede do órgão localizado na Rua Senador Filinto Muller, 1601 – Vila Ipiranga.

Ao todo, estão disponíveis 57 animais para adoção, sendo 21 cães adultos, 14 cães filhotes, 10 gatos adultos e 17 gatos filhotes.

O interessado em adotar um animalzinho deve comparecer ao órgão munido de um documento pessoal com foto, ser maior de idade (18 anos) e ciente sobre as suas responsabilidades ao adotar um animal, o qual será orientado no ato da adoção.

O adotante recebe um documento com carimbo e assinatura de um médico veterinário com orientações e ao mesmo tempo serve como um comprovante de adoção.

Serviço permanente

A visitação para adoção está aberta permanentemente de segunda a sexta, das 17h às 19h, e sábados, domingos e feriados das 14h às 19h.