300 formandos do Rede Solidária recebem certificados na próxima segunda-feira

Os 300 formandos do Programa Rede Solidária, que concluíram os cursos neste segundo semestre de 2017, recebem na segunda-feira (04), os certificados dos cursos de geração de renda realizados em parceria com o Senai. A cerimônia de entrega acontece na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, na Capital, às 8h.

Agora, assistentes administrativos, modelistas de roupas, operadores de computador, eletricistas e padeiros terão em mãos os certificados que podem abrir mais portas no mercado de trabalho, e ainda garantir mais renda para cada formando e suas famílias.

Um dos princípios do Programa Rede Solidária é oferecer meios para construção da cidadania, através da capacitação e formação das pessoas na intenção de criar oportunidades concretas para que a transformação social se efetive.

Os cursos, que foram realizados nas unidades do Rede Solidária no Bairro Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste, foram disponibilizados gratuitamente e ministrados por profissionais qualificados e com experiência no mercado de trabalho.

Os interessados já podem obter mais informações sobre cursos para o ano de 2018, que serão disponibilizados pelo Programa Rede Solidária, por meio do telefone 3344-0871.

Serviço

Evento: Formatura dos Cursos de Geração de Renda do Programa Rede Solidária/Senai.

Data: segunda-feira (04), 8h.

Local: Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”. Rua André Pace, 630 – Bairro Guanandi.