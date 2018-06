Comerciantes acreditam que revitalização da 14 de Julho atrairá clientes

Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (18), pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS) apontou que os empresários estão otimistas quanto ao aumento das vendas, em consequência da revitalização do centro de Campo Grande (Reviva Centro).

Para a maioria dos comerciantes (31,82%), a revitalização da principal via comercial do centro da cidade vai ajudar a atrair mais clientes, seguido pelo aumento nas vendas (20,45%) e modernização (21,59%).

Entre os aspectos negativos, os comerciantes apontam os ruídos e entulhos (21,01%) como principais problemas. A pesquisa foi realizada no mês de março e ouviu 67 dos 195 comerciantes da região. A maioria é composta por microempresários (51,56%), possuem imóveis alugados (87,50%) e contam com até cinco funcionários (44,26%). Entre as principais dúvidas dos comerciantes, o cronograma de obras (32,61%) e o projeto do estacionamento (21,74%).

Em relação às vagas de estacionamento na área central, a maioria dos entrevistados acredita que a criação de vagas verticais não vai resolver o problema (62,5%), mas avalia como positiva a iniciativa (63,64%).

Segundo Silvia Oshiro, gerente da loja Palhacinho Festas, o processo de excecução das obras pode atrapalhar um pouco o fluxo de pessoas nas calçadas, porém como a entrada de sua loja fica na rua 7 de setembro, acredita que os mais prejudicados serão os comerciantes com entrada para a rua 14 de julho. "A princípio as obras na primeira quadra da 14 de julho foram rápidas, provavelmente o clima irá influenciar a duração das obras", afirma.

Silvia destaca ainda que há esperança na maior circulação de clientes na região e aumento nas vendas. "O centro ficará renovado e isso atrairá muitos clientes para nossa loja, a expectativa é positiva", finaliza.

Em sua primeira fase, o projeto irá contemplar o trecho da rua 14 de Julho, entre as avenidas Mato Grosso e Fernando Corrêa da Costa. A duração da execução das obras está prevista para cerca de 20 meses e irá custar cerca de R$ 50 milhões.

A pesquisa foi realizada em parceria com o Sindivarejo Campo Grande, Câmara de dirigentes lojistas (CDL) e Prefeitura de Campo Grande.