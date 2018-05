337 famílias irão ganhar casas em Ribas do Rio Pardo

O Governo do Estado irá entregar cerca de 377 residências em Ribas do Rio Pardo – a 97 km de Campo Grande. A promessa é entregar as casas até o fim deste ano. Os investimentos somam R$12 milhões.

“Atender 377 moradias em Ribas do Rio Pardo e ultrapassar mais de 20 mil em Mato Grosso do Sul em três anos e meio, mostra nosso compromisso com o setor habitacional, onde você dá condições para as pessoas morarem com dignidade, terem a casa própria”, pontuou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), na manhã desta terça-feira (15).

Só em Ribas do Rio Pardo, entre residências entregues, lançadas e em execução, os investimentos chegam a R$ 12,6 milhões para as 377 novas moradias. Durante a visita, o governador vistoriou as obras de construção de 192 bases do Jardim Pantanal, do programa Lote Urbanizado, que vai entregar investimentos de R$ 2.002.881,87 e também realizou a entrega de mais 59 casas para a população, no residencial Nova Esperança II.

As casa entregues receberam recursos federais e estaduais da ordem de R$ 4.216.306,53, aplicados não apenas na edificação das casas mas também na estrutura externa. Segundo o governador as unidades habitacionais do Lote Urbanizado e do Nova Esperança são resultados de uma nova modalidade criada pelo Estado. “Essa nova modalidade é criatividade nossa. Inclusive, foi premiada nacionalmente como um dos melhores programas habitacionais”, contou.

Completando os investimentos em habitação no município, Reinaldo Azambuja lançou durante a visita à construção de 76 unidades habitacionais, que serão construídas no Jardim Santa Emília I e II, por meio do programa Habitacional Financiado com Subsídio, uma parceria com municípios e Governo Federal, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Os investimentos serão de R$ 6.382.459,88 e as moradias 42,56 metros quadrados, contarão com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, circulação e área de serviço coberta.

Para o governador, as moradias próprias além de proporcionar qualidade de vida para as famílias são uma das grandes necessidades delas hoje em dia e o que o Governo pretende é além da qualidade de vida, garantir mais dignidade.