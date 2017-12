35 crianças esperam ser apadrinhadas para receber presentes neste Natal

A Campanha de Natal realizada pelo TJMS, por meio do Pacijus, está no último dia, apesar da grande quantidade de adesão por parte das pessoas que decidiram apadrinhar, ainda restam 35 crianças esperando a solidariedade de alguém que realize seu pedido de Natal.

Nesta nona edição são 51 entidades cadastradas, entre instituições de acolhimento e projetos sociais, que totalizam 1.226 crianças de 0 a 17 anos, e o Poder Judiciário conta com o apoio de quem pode ajudar a mudar a realidade dessas crianças e adolescentes.

No momento, faltam 35 crianças para serem apadrinhadas das comarcas de Campo Grande, Fátima do Sul, Maracaju, Ponta Porã e Porto Murtinho. O restante já está com 100% das crianças apadrinhadas.

Confira as comarcas nas quais os menores ainda esperam por um padrinho:

- Campo Grande: 21

- Porto Murtinho: 12

- Ponta Porã: 3

- Fátima do Sul: 1

- Maracaju: 1

Esta edição da campanha tem como parceiros: Justiça Federal, Cartório do 5º Ofício de Notas, TRE/MS, Lions Club International, Softplan, Clínica Campo Grande, Unisaúde, Mécari Distribuidora, H2L, Sindijus-MS, Escola Mace, Cartório Ayache – 3º Ofício, Heitor Miranda Guimarães Advogados Associados, Amaporã Seguros, Moto Clube Hog e DDW, VCP Perícia, Jornal O Estado, Cartório Catiziane - 8º Tabelionato de Notas, Cartório 1º Tabelionato de Protesto, Cartório 7º Serviço Notarial, Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição, Assembleia Legislativa e Governo do Estado de MS.

Os padrinhos da Capital podem entregar os presentes nos seguintes pontos de arrecadação:

TJMS - Secretaria de Comunicação (Marta)

Fórum - Núcleo de Informática (Erick)

Cijus - Núcleo de Imprensa (Danúbia/Daniel)

Justiça Federal - Seção de Benefícios e Assistência Social (Adriana)

Cártorio 5º Ofício (Viviane)

TRE/MS - Assessoria de Políticas de Saúde (Viviane)

Detran/MS - Saída para Rochedo e demais agências em Campo Grande (Serviço Social)

Cartório Catiziane 8º Tabelionato de Notas (Tabeliã Débora)