36 médicos são convocados para reforçar a atenção básica

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial (Diogrande), edital que traz a convocação de mais 36 médicos que irão reforçar o atendimento na atenção básica de Campo Grande em caráter temporário. Nesta lista estão 18 médicos clínicos para atendimento ambulatorial (20 horas) e 18 médicos do Programa Saúde da Família (PSF) , para trabalhar 40 horas.

Na semana passada, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), já havia convocado 43 médicos, sendo 28 clínicos gerais para atuarem como plantonistas em uma jornada de 12 horas por semana; seis clínicos gerais, 20 horas; três pediatras e mais seis profissionais para atuar na equipe de saúde da família. Outros 90 profissionais de saúde, aprovados em concurso de 2013, já foram convocados e nomeados e passam a fazer parte do quatro de servidores da Sesau.

Os médicos convocados são para contrato temporário de seis meses, podendo ser renovado por igual período. Eles têm até a próxima semana para se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação da Sesau – situada a Rua Bahia, n. 280, Centro – com a documentação exigida no edital. O não comparecimento no prazo estabelecido implicará em desistência, pelo candidato, da convocação.

O edital completo e o nome dos convocados está disponível na página 3 da edição desta quinta-feira, dia 20 de abril de 2017, do Diogrande.