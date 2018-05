A Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgou nesta quarta-feira (30), que o órgão já realizou a escoltas de 2.275 veículos de carga e cerca de 36,3 milhões de litros de combustível foram distribuídos pelo Brasil.

A PRF também atuou na liberação de pontos de bloqueios nos principais corredores viários do país.

Corredores liberados:

Rio de Janeiro x São Paulo (Dutra)

São Paulo x Belo Horizonte (Fernão Dias)

Salvador x Natal

Salvador x Feira de Santana

Goiânia x Brasília

Rondonópolis - MT

Foram registrados, até o momento do fechamento do relatório, atividades em 267 pontos de aglomeração em pontos próximos às rodovias federais. Em Mato Grosso do Sul quase todos os pontos de manifestação foram desbloqueados.