38 infratores são multados em R$ 840 mil por estarem realizando brigas de galo

A PMA e o Batalhão de Choque prepararam uma operação para pegar em flagrante por crime de maus-tratos, pessoas de vários municípios estariam realizando brigas de galo (rinha), nesse domingo (12) em Ribas do Rio Pardo. Os Policiais Militares Ambientais realizaram levantamentos há uma semana sobre uma chácara onde ocorria constantemente rinha de galos.

No início da tarde desse domingo, equipes da PMA e do Choque estiveram na chácara a sete quilômetros da cidade, onde realmente estava ocorrendo o crime. No local foram detidas 38 pessoas envolvidas nas rinhas.

Foram apreendidos 48 galos domésticos da espécie galo-índio (Gallus gallus domesticus) e 48 gaiolas, além de duas arenas (rebolo), onde ocorriam as brigas. Os policiais também apreenderam esporas artificiais, remédios, seringas, capas para transporte dos galos e biqueiras artificiais.

Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas.

Foram apreendidas ainda quatro armas de fogo, sendo dois rifles, um revólver e uma garrucha calibre 22 e diversas munições, pertencentes ao proprietário da chácara, inclusive, um rifle com numeração raspada.

Os 38 infratores, incluído o proprietário da rinha e da chácara, residentes em Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas e Água Clara, foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e responderão por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção.

A PMA também confeccionou autos de infração e aplicou multa de R$ 24 mil contra cada infrator, perfazendo R$ 840 mil.

O proprietário da rinha e da chácara também está sendo autuado em flagrante por crime de posse ilegal de arma de fogo, agravado pela arma com a numeração adulterada. A pena é de até seis anos de reclusão.