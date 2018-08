A 17º edição dos “Jogos campo-grandenses” será realizada na próxima semana em Campo Grande. O evento, organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), contou com 380 inscritos e ocorrerá de terça-feira (14) a sexta-feira (17). A abertura oficial vai ser no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte).

Serão 12 modalidades para os idosos mostrarem suas habilidades, no voleibol, bocha, biribol, bozó, dama, dança, dominó, malha, sinuca, truco, tênis de mesa e natação.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra destaca a importância da atividade física na terceira idade, “Nesse caminho de melhoria na vida das pessoas que hoje estão com uma expectativa de vida cada vez maior, esse evento com diversas modalidades, proporciona a vivência no esporte, trazendo equilíbrio e mais saúde aos idosos”, disse.

A abertura oficial será no Cemte, porém, a natação acontecerá no Rádio Clube e as demais modalidades acontecerão no Centro de Convivência Vovó Ziza de Campo Grande.