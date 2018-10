3ª edição do projeto Reviva leva entretenimento para o centro da cidade

Como forma de levar a cultura para o centro da Capital a Prefeitura de Campo Grande promoveu neste sábado (6), a terceira edição do projeto Reviva Campo Grande, que faz parte do Programa Reviva Campo Grande. O evento começou 9 e terminou às 16 horas.

O prefeito Marquinhos Trad, falou que “esta é uma maneira que encontramos para trazer o público para o centro da cidade, e com isso a população comparecem as lojas fazem suas compras, e aqueles que precisarem de documentos, carteira de trabalho pode chegar até o estande da Funsat e fazer a solicitação. O mais importante também é que todos assistem as apresentações culturais e shows musicais”.

Na saúde foram feitos exames para detecção de HIV e Hepatite, microscópio para visualização de larvas de mosquito da dengue, divulgação do Serviço do Benefício da Prestação Continuada e outros serviços dos CRAS, Educação Patrimonial, exposição de fotos antigas da Rua 14 de Julho e educação para o trânsito.

Nas atrações: aula de ritmos, apresentação de dança do Grupo Dançurbana, apresentações musicais com Mistura Fina, Zé Du, Banda Municipal Ulisses Conceição, Xandy e Hallyson Rodrigo.