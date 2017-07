46.14% acham Marquinhos ótimo ou bom

O prefeito Marquinhos Trad, com todos os problemas que enfrenta no comando da capital, pode ser considerado um bom prefeito.Isso porque ele é classificado como otimo ou bom por 46.14% dos entrevistados pelo Instituto Ipems, em pesquisa realizada , entre os dias 24 e 26 julho na capital de Mato Grosso do Sul. Na contra mão, apenas 10.94% o tem como ruim ou péssimo, ou seja, a proporção dos que o aprovam é quatro vezes e meia maior dos que os não gostam de sua gestão.

42.92% o acham regular.Nesse quesito o jd1noticias.com, desconsiderou a separação de regular aprova e regular desaprova, isso por que seguimos a mesma linha de analise dos grandes institutos nacionais, dos quais nenhum realiza esse tipo de ponderação para efeito externo. A diferença de interpretação no entanto, não muda em nada e nem desqualificam os números captados pelo Instituto IPEMS, sempre preciso em seus diagnósticos. Veja os números :

Avaliação administrativa prefeito Marquinhos Trad

Ótimo/ Bom - 46.14%

Regular - 42.92%

Ruim/Péssimo - 10.94%

Fonte -Instituto IPEMS, 400 entrevistas , 24 a 26 de julho