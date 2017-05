5 mil pessoas foram imunizadas em 1º dia de campanha contra a gripe

Cinco mil pessoas foram imunizadas contra a Gripe somente nesta terça-feira (02) – data em que se iniciou a vacinação para todos os grupos de risco. Na Capital, a campanha contra a Gripe começou no dia 18 de abril e segue até o dia 26 de maio. A estimativa é imunizar 90% do público alvo.

Neste primeiro dia, de acordo com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), Mariah Barros, foi possível verificar um aumento significativo na procura nos 65 pontos de vacinação, principalmente de pessoas idosas.

“Até a última semana a vacina estava limitada a profissionais de saúde, crianças até 5 anos, gestantes e mulheres com até 45 dias pós-parto. A partir de ontem abriu para todos os grupos de risco. Portanto, esse aumento de pelo menos 40% na procura é natural e está dentro do previsto”, comentou a coordenadora. Nos primeiros 10 dias de campanha, a SESAU imunizou cerca de 16 mil pessoas.

Diante deste cenário, a coordenadoria encaminhou uma nota técnica a todas as unidades de saúde para que os profissionais envolvidos na vacinação e gerentes usem do bom senso e respeitem as condições das pessoas com mais dificuldades motoras e comorbidades.

“Estamos recomendando que os profissionais deem uma atenção maior a essas pessoas que têm dificuldades de enfrentar longas filas. Até mesmo para evitar um desgaste. Lembrando que todos aqueles que têm direito a vacina serão imunizados até o dia 26. Portanto, não há motivo de correria”, disse.

Os gerentes das unidades também foram orientados a distribuir senhas, sempre que for verificado o aumento da demanda, ou até mesmo, para controlar o fluxo e o desenvolvimento do serviço de imunização.

Recomenda-se a distribuição até às 10 e 16 horas para garantir que as pessoas que receberam as senhas sejam atendidas antes do intervalo para o almoço ou da finalização do expediente de trabalho.

“É preciso frisar que as unidades funcionam de 07h às 11h e de 13h às 17h. Portanto, é preciso que a população fique atenta a isso e não deixe para procurar a unidade no horário próximo ao fechamento, até mesmo para evitar ficar sem vacinar, porque está havendo este controle”, reforça Mariah Barros.

Outra orientação é em relação à gestão: com orientação para solicitação de doses extras e insumos, antes que faltem nas unidades.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

65 Unidades de Saúde da Atenção Básica (UBS e UBSF);

Praça Ary Coelho (de 08/05 a 20/05/17) – Trailer.

HORÁRIO

07h às 11h e de 13h às 17h

QUEM DEVE SE VACINAR?

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes;

Puérperas (até 45 dias após o parto);

Profissionais de Saúde;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais de idade;

Adolescentes de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

Portadores de doença crônica não transmissível e outras condições clínicas especiais (conforme indicação do Ministério da Saúde).

Professores (público ou privado): do ensino básico, ensino médio (regular, especial e educação de jovens e adultos) e do ensino superior.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Todos devem apresentar:

Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia);

Documento pessoal de identificação;

Caderneta de vacinação.

Grupos específicos devem apresentar, além do Cartão SUS, documento pessoal e caderneta de vacinação:

Profissionais de saúde: carteira de conselho ou holerite;

Gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação;

Indígenas: cadastro na SESAI.

Doentes crônicos: cópia de laudo médico ou equivalente (do ultimo ano), para arquivo na unidade;

Professores: holerite atualizado.