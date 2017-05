Obras em 5 rodovias estaduais foram executadas com material de péssima qualidade

As investigações da Polícia Federal identificaram superfaturamento nas obras das rodovias, MS-430, 040, 436, 180, 295. As obras eram feitas com material de péssima qualidade.

Além disso, o dinheiro desviado das obras, voltava por meio de pagamento de propina formalizada através de locação de máquinas que nunca foram usadas nas obras.

Para prestar contas ao Banco Nacional do Desenvolvimento Social as informações eram manipuladas pela quadrilha. No total, segundo a Polícia Federal foram 122 milhões desviados das obras públicas.