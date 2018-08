Na manhã desta quinta-feira (2), a prefeitura da capital, através da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), divulgou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o edital com a relação de 50 candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos da prefeitura municipal de 2016, para recebimento de Orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Foram convocados 07 (sete) para o cargo de Administrador, 02 (dois) Ajudante de Operação, 01 (um) Agente Fiscal Sanitário – Engenheiro Ambiental, 09 (nove) Auxiliar de Saúde Bucal, 01 (um) Engenheiro Civil, 04 (quatro) Veterinários, 09 (nove) Odontólogos – PSF, 01 (um) Psicólogo, 01 (um) Técnico Previdenciário, 04 (quatro) Professores de Arte (Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental), 11 (onze) Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Os convocados precisarão comparecer, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

O ato da posse será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos para provimento do cargo, inclusive a aptidão física e mental e declaração que não incorre em acumulação ilícita de cargos conforme dispositivos constitucionais.

Será considerado desistente do concurso público, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: a) não se apresentar no prazo estabelecido na legislação vigente; b) não comprovar os requisitos exigidos para investidura no cargo; c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para investidura no cargo; d) não se apresentar para tomar posse no prazo estabelecido.

A lista dos convocados e os editais poderão ser conferidos na íntegra na edição nº 5.310 do Diogrande, a partir da página 08, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

O local para os aprovados se apresentarem é Gerência de Seleção de Recursos Humanos – GSRH, que fica na rua José Mariano, 234 – Jardim Bela Vista (Escola de Governo de Campo Grande – Egov/CG).