50% dos conselheiros da Santa Casa serão eleitos nesta segunda-feira

A partir das 18h desta segunda-feira (13), a Associação Beneficente de Campo Grande – ABCG Santa Casa renova a metade dos 18 conselheiros da instituição. O Conselho será responsável por eleger a nova diretoria para o biênio - 2018 – 2019. A eleição acontecerá no auditório “Carroceiro Zé Bonito” e serão duas chapas disputando os votos dos associados.

A chapa 1, intitulada “Gestão Sustentável e Transparência” tem como candidato a presidente do hospital o economista, Jesus Alfredo Ruiz Sualzer, que já ocupou a vice-presidência da Santa Casa e pediu afastamento, atuando no conselho administrativo da instituição. Seus apoiadores e candidatos às nove vagas do Conselho são: Antônio Carlos Mantero Espíndola, Antônio Urban Filho, Gete Ottaño da Rosa, Hélio Gustavo Bautz Dallacqua, Mário Antônio Cavinatto de Mello, Márcio Sorge Macedo, Nelson Pinato, Ricardo Augusto Bacha e Valdir Osvaldo Junior.

Já a chapa 2, intitulada “Centenário da Santa Casa” apoia a reeleição do advogado e ex-promotor, Dr. Esacheu Nascimento. Sua base é composta pelos candidatos ao Conselho do hospital, Dr. Alcides dos Santos, Antônio Moraes Ribeiro Neto, Carlos Ricartes de Oliveira, Cesar Quintas Guimarães, Gracita Hortência dos Santos Barbosa, Ivan Araújo Brandão, Marcos Alceu da Silva Villalba, Oscar Augusto Vianna Stuhrk e Tiago Souza Campos e Martins.

Após a eleição dos conselheiros a assembleia prossegue com apreciação do orçamento proposto pelo Conselho de Administração e comparecer do Conselho Fiscal para o exercício do ano de 2018. Também será feita apreciação e deliberação sobre o planejamento estratégico plurianual. A posse está prevista para o dia 13 de janeiro de 2018.