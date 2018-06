52x 12, Mauricio vence na Famasul

Com 52 votos, Maurício Saito venceu as eleições para presidência da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), de 2018. A votação aconteceu neste sábado (16), e a posse será realizada no dia 14 de agosto deste ano. Saito foi eleito pela segunda vez ao cargo.

Saito obteve cerca de 76 % dos votos dos 68 sindicatos rurais que estiveram aptos para votar nessas eleições, enquanto a sua concorrente, Terezinha Cândido, consegiu 12. Apenas quatro sindicatos não participaram das votações.

Maurício Saito está na presidência da federação desde agosto de 2015 e neste ano foi reeleito ao cargo. Saito também já foi presidente do Sindicato Rural do município de Itaporã e da Cooperativa Agrícola Mista Serra de Maracaju (Coopsema). Ele ainda atuou na presidência da Associação Brasileira dos Produtores de Soja do estado (Aprosoja/MS).